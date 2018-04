RVA 06 april 2018

00u00 0

In het artikel over de werkzoekenden op blz.4 in de krant van donderdag stond als tussentitel 'RVA slabakt'. Dat klopt niet, want de bevoegdheid om sancties op te leggen werd door de zesde staatshervorming overgedragen in 2016 aan de regio's. Onze excuses.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN