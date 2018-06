RVA vordert uitkeringen terug bij 3.600 werklozen 01 juni 2018

00u00 0

In de eerste drie maanden van 2018 heeft de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) 15.000 controles uitgevoerd bij werklozen met een uitkering. In 3.619 gevallen is een overtreding vastgesteld, waarop de uitkering werd teruggevorderd. Dat meldt 'De Standaard' op basis van cijfers van minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Het is de eerste keer dat de RVA de cijfers bekendmaakt. Volgens Peeters zal dit voortaan om de drie maanden gebeuren. "Het is belangrijk voor de legitimiteit en de betaalbaarheid van het systeem dat de vergoedingen terechtkomen bij de mensen die er recht op hebben." Er is overigens niet altijd fraude mee gemoeid. Het gebeurt dat iemand met terugwerkende kracht een ziekte-uitkering krijgt en daarom zijn werkloosheidsvergoeding moet terugbetalen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN