Ruzie tussen kaarsenverkopers Scherpenheuvel "eindigt in zuuraanval"

Aan de basiliek van Scherpenheuvel zou een ruzie tussen kaarsenverkopers afgelopen weekend uit de hand gelopen zijn. Eén kraampjesuitbater zou zuur gegooid hebben naar een andere. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. "We hebben alleen gezien dat het hoofd van één persoon achteraf helemaal ingepakt was", zegt een handelaar. "Even daarvoor werd er geroepen en getierd." Burgemeester Manu Claes (CD&V) bevestigt dat er een ernstig incident heeft plaatsgevonden. "Het onderzoek is in handen van het parket. Meer kan ik niet vertellen." Claes overweegt wel maatregelen te nemen. In het verleden was er al vaker ruzie tussen verkopers, onder meer over de prijs van kaarsen. Aan de kraampjes worden ook snoep en religieuze voorwerpen verkocht.

