Ruzie om de bal 28 april 2018

Het was geen mooi zicht, zowat tien minuten na de rust toen Malinovskyi en Pozuelo beiden de bal opeisten voor een vrije trap net buiten de zestienmeter. De ligging leek ideaal voor linkspoot en specialist Malinovskyi en hij nam als eerste de bal vast. Maar Pozuelo, op wie de fout begaan was, ging in discussie en eiste de bal op. Malinovskyi dacht er zichtbaar het zijne van. Even ruzie in de rangen dus, het akkefietje hielp ook niet: de Spanjaard mikte de vrije trap slap tegen de muur. Malinovskyi liet na de match zijn onvrede blijken over het gebekvecht: "Ik wil er niet over praten." Genktrainer Philippe Clement wou het voorval niet dramatiseren, maar het laatste woord erover is nog niet gezegd: "Ik zie dit niet als een hoofditem, maar als een kleine anekdote. We gaan er wel over praten zoals we over alle kleine dingen praten." (BF/KDZ)

