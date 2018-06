Ruzie om assen brengt familie en ex voor rechter: "Zomaar uitgestrooid aan één of ander hondenhok" Steven Swinnen

06 juni 2018

00u00 0 De Krant Plots en op amper 47-jarige leeftijd stierf vier jaar geleden Maaseikenaar Johan Put. De vrouw met wie hij jarenlang een relatie had, strooide na de crematie z'n assen uit aan het hondenhok in de tuin. Volgens haar was dat zijn wens. Maar volgens de familie van de man was dat niét de afspraak. Zij menen recht te hebben op de helft van de assen en dagen de vrouw nu voor de rechter. Ze riskeert tot twee maanden cel.

Voor de Hasseltse correctionele rechtbank is deze week een opvallende zaak gestart. Bijna vier jaar na de dood van zakenman Johan Put staan zijn familie en zijn voormalige partner lijnrecht tegenover elkaar. Waar het om gaat, zijn de assen van de man. Na zijn dood heeft zijn ex-partner de resten uitgestrooid in de tuin van het huis waar het koppel tot kort voor zijn dood woonde. Volgens zijn voormalige levensgezellin had de man - een groot dierenvriend - één uitdrukkelijke wens voor na zijn dood. Hij wilde een crematie om daarna te worden uitgestrooid in de tuin waar zijn honden liepen en waar ook de assen van zijn al overleden huisdieren waren verstrooid. Zo geschiedde ook.

Maar de familie van de Limburger wist van niets en is verbouwereerd dat ze geen rouwplekje hebben.

HLN