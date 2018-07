Ruzie met kotstudent? Huisbaas neemt voordeur mee 05 juli 2018

De beruchtste kotbaas van Leuven heeft zijn reputatie weer alle eer aangedaan. In de Maria Theresiastraat liep een dispuut met een 20-jarige man zo erg uit de hand dat Arnold Appeltans de deur van de studio wegnam om de bewoner buiten te krijgen. De jongeman verwittigde de politie en er werd een proces-verbaal opgesteld. Het is nog niet duidelijk wat de kotbaas riskeert. Mogelijk wordt hem huisvredebreuk of poging tot diefstal ten laste gelegd. De Truiense familie Appeltans is berucht in Leuven. Ze werd onlangs nog veroordeeld tot 18.000 euro boete wegens inbreuken bij de verhuur van een studentenkot in Leuven. Vader Arnold en zoon Manu moesten toen 60.000 euro winst terugbetalen. Een tijd geleden raakte ook bekend dat de familie in een kot in Leuven twee jaar elektriciteit had afgetapt. (ADPW)

HLN