Ruud Vormer spreekt z'n vrouw moed in 18 maart 2020

00u00 0

Net zoals voor zo veel personeel in de zorgsector zijn het ook voor Roos America (34), alias mevrouw Ruud Vormer (31), erg drukke tijden. Ze is spoedarts in het Maria Middelares in Gent. "Trots op jou", aldus Vormer.

