Ruud Vormer heeft geen wow-voetbal nodig om te winnen 08 februari 2018

"Nee, ik ben geen wow-voetballer" - Vormer zei het gisteren nog zelf in deze krant. Maar wat is dat, een wow-voetballer? Met 10 goals en 16 assists deed hij wél veel monden openvallen. Ja hoor, 'Ruudje' is een verdiende Gouden Schoen. Verstandig en verantwoordelijk, maar ook een vechtertje. Spontaan en stevig in z'n schoenen, maar niét die arrogante Nederlander. Werker, ongedwongen, winnaar. Wow.

