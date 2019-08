Exclusief voor abonnees Ruud Vormer eerder als passagier in gecrasht vliegtuigje 29 augustus 2019

Club Bruggekapitein Ruud Vormer zat amper twee maanden geleden als passagier in het vliegtuigje dat dinsdagnamiddag crashte op het vliegveld in Wevelgem. Dat blijkt uit een promofilmpje dat Club deze zomer lanceerde om de trouwe supporters te bedanken. Vormer stapte in Wevelgem in het vliegtuigje en trok samen met een vlieginstructeur een vlag op met het opschrift '24.000 x bluvn goan. Thx!' Ze vlogen er mee over de Belgische kust. Het liep dinsdagnamiddag precies fout bij zo'n manoeuvre om een reclamebanner voor Waregem Koerse op te halen. Over de precieze oorzaak van de crash is nog geen duidelijkheid. (LSI)