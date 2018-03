Ruud Vormer als Ivica Osim Onze columnist JAN MULDER 10 maart 2018

00u00 0

Zelf ging Ruud Vormer ervan uit dat de kersverse Nederlandse bondscoach Ronald Koeman drastisch aan het verjongen zou slaan en hij dus geen kandidaat is om de wereldberoemde kleur te dragen. Ruud wordt 11 mei dertig en debutanten zijn tegenwoordig twintig. Maar er is hoop. Zondagavond zond Tegenlicht (VPRO) een reportage uit over Amerikanen die via een ingewikkeld samengestelde kuur van vitaminen en illegale preparaten, jonger proberen te worden. Eén scene toonde een echtpaar tijdens het lezen van het resultaat van het laatste onderzoek naar de cellen en organen van manlief. Hij jubelde: 'Anderhalf jaar jonger dan een week geleden!'

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN