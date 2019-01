Ruttens laatste woorden voor zijn debuut "Resultaat staat voorop" 19 januari 2019

"Ik geloof er niet in dat een nieuwe coach Tita Tovenaar is. Even met het stokje zwaaien en alles gaat weer beter? Zo werkt het niet. Vandaar dat in Gent het resultaat voorop staat. Het is een uitwedstrijd, dan moet je in onze situatie niet naïef zijn, wel een zekere stabiliteit uitstralen. Pas op, ik hou net als jullie van mooi voetbal, ik wil ook graag wat leuke dingen zien, maar... (zwijgt even) Verliezen is bij een club als Anderlecht geen optie. Nooit. Anders staat de club in brand, dat is normaal. Aan de andere kant... Ik denk niet dat het seizoen staat of valt met die ene match. Het wordt hoe dan ook een gevecht om play-off 1 te bereiken. Eenmaal dat gelukt is, zien we wel wat nog kan." (PJC)

