Exclusief voor abonnees Rutten zegt sorry voor lockdownparty en selfie 17 maart 2020

00u00 0

Aarschots burgemeester en Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten erkent dat zij en haar echtgenoot fouten hebben gemaakt. Haar man Jimmy Geurts organiseerde vrijdagavond een feestje in zijn koffiebar. Zelf poseerde ze zondagavond dicht bij MR-collega Georges-Louis Bouchez voor een selfie, nadat er een akkoord was over de volmachten voor de regering. "Politici maken ook fouten, ook al waren de bedoelingen goed. We hadden meer afstand moeten houden, excuus daarvoor. Natuurlijk was er tevredenheid als je na uren werken een goeie oplossing vindt voor het land. We zijn het zo gewoon om een hand te geven, elkaar eens vast te pakken, samen plezier te maken. Maar toch moet het anders. Intussen ziet iedereen de ernst van de situatie in. Zeker in de politiek, en ook bij mij thuis."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis