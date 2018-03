Rutten wil grondwet herschrijven 19 maart 2018

00u00 0

Een eerste artikel in de Belgische grondwet dat zegt dat "alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren worden". Dat zou Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten liever zien dan het huidige openingsartikel, dat stelt dat België een federale staat is met gemeenschappen en gewesten. Rutten lanceert haar voorstel ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van het vrouwenstemrecht in België. "Dat zou ons de basis geven om verder de strijd aan te gaan tegen al wie nog steeds denkt dat een mens van het vrouwelijk geslacht onderdrukt mag worden."