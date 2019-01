Rutten "Wij mogen niemand onderschatten" 26 januari 2019

"We gaan de deur niet opengooien", verraste Fred Rutten, waarna teammanager Gunther Van Handenhoven die woorden vertaalde naar het Frans. Moet Anderlecht dan niet dominant spelen in een thuismatch tegen Eupen? Rutten, die een erg ontspannen indruk gaf: "Ik verwacht dat we meer kansen creëren dan tegen AA Gent, maar aangezien Eupen, een complete ploeg met veel snelheid, goed is op de counter... In onze situatie kunnen we niemand onderschatten." Voorts sprak Rutten over zijn te grote kern. "Na 31 januari zien we wel hoe we dat oplossen." Morioka, die vorige week ontgoochelde, kwam eveneens aan bod: "Ik sprak in het algemeen: de wisselspelers konden meer brengen." Wat betreft de blessures, tot slot: "Dimata is out." Ook voor Trebel en Bornauw komt de partij te vroeg, "Gerkens en Zulj zitten wel in de selectie". (PJC)

