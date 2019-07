Exclusief voor abonnees Rutten vangt bot: geen MR in Brusselse regering 17 juli 2019

Een ultieme poging van Gwendolyn Rutten (Open Vld) om de MR van Charles Michel alsnog in de Brusselse regering te krijgen, is gisteren mislukt. Urenlang hield Rutten haar onderhandelaars Vanhengel en Gatz weg van de afrondende gesprekken met PS, Ecolo, DéFi, Groen en sp.a, maar de Franstaligen plooiden niet. Dat komt onder andere omdat de MR zelf het gaspedaal niet helemaal induwde en omdat Open Vld nog altijd niet geneigd is om het paars-groene verhaal door te trekken naar het federale niveau. Gatz en Vanhengel trokken daarop terug naar de onderhandelingstafel. De verwachting is dat de regering-Vervoort III vandaag een feit is. (DDW)