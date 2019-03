Rutten sprak met Santini over ellebogen 09 maart 2019

00u00 0

Hoe zou dat gegaan zijn? 'Niet meer doen, Ivan.' 'Oké, coach.' Zoiets? Feit is alvast dat Anderlecht-T1 Fred Rutten een gesprek had met Ivan Santini. Dit na Santini's slag in het gezicht van Lokeren-speler Bambo Diaby en de herhaaldelijke ellebogen van de voorbije weken. "Hij moet dat soort zaken beperken", aldus Rutten. "En dat ziet hij ook in. In se is Ivan een lieve man." Rutten vreest niet dat de refs zijn Kroaat nu anders zullen benaderen: "Dat verwacht ik niet."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN