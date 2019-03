Rutten: "Mijn toekomst is niet belangrijk" 16 maart 2019

Reactie op de Facebook-pagina van Anderlecht: "Ik snap niet dat er week na week tijd in de persconferenties gestoken wordt als er toch NIETS gezegd wordt." 't Is niet gelogen: Fred Rutten is niet de man van de spitante oneliners. Zo bleef hij, ondanks meerdere pogingen, enorm op de vlakte over zijn toekomst bij paars-wit. "Dat is niet belangrijk." Nochtans had Michael Verschueren na de winst tegen KV Kortrijk nog gezegd dat Rutten wel zou kunnen aanblijven "indien de kwaliteit blijft zoals ze nu is". Rutten reageerde gisteren grappend: "Ik werk gewoon met volle overtuiging voor deze club en word daar redelijk voor beloond. (lacht) Allez, goed voor beloond."

