Rutten: "Kums blijft aanvoerder" 06 april 2019

Opvallend beeld donderdagavond: Sven Kums droeg de aanvoerdersband, ook al maakte Adrien Trebel zijn terugkeer in de basis. In het verleden was de Fransman aanvoerder, met Kums als back-up. Voor coach Fred Rutten is de armband geen issue: "Door de blessure van Trebel kreeg Kums de aanvoerdersband. Sven heeft het goed gedaan. Hij voelt zich momenteel goed in zijn vel, dus ik zie geen reden om te wisselen. Ook de rest van het seizoen zullen we het zo laten." Kums sloot zich aan bij zijn trainer: "Natuurlijk ben ik blij met de band, maar in de kleedkamer beschikken we over meerdere leiders." (JH)