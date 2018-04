Rutten: "Helft ministers moet vrouw zijn" 25 april 2018

In de volgende regering moeten evenveel vrouwen als mannen zitten. Dat heeft Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten gezegd in 'De Meulemeester in debat', het online discussieprogramma van VTM Nieuws. "Alle partijen zouden dat moeten onderschrijven. Het is gewoon de weerspiegeling van de samenleving." Rutten heeft zelf nog veel werk: verspreid over de drie regeringen levert Open Vld vandaag zes ministers. Slechts één van hen, Maggie De Block, is een vrouw. N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel vindt een quotum geen goed idee. "Wij onderschrijven het principe dat de meest bekwame persoon het mandaat moet krijgen." (DDW)