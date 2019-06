Exclusief voor abonnees Rutten eist duidelijkheid over Vlaams Belang 18 juni 2019

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten wil dat N-VA-voorzitter Bart De Wever klare wijn schenkt over zijn onderhandelingen met het Vlaams Belang. Gisteren werd duidelijk dat De Wever al inhoudelijke en concrete maatregelen bespreekt met het VB. Rutten herhaalt dat ze niet wil besturen met Vlaams Belang, en begrijpt niet waarom De Wever het al over maatregelen heeft. "Het kan toch niet zijn dat het Vlaams Belang mee schrijft aan een regeerakkoord, als je weet dat ze zelf niet in een regering gaan zitten", aldus Rutten in Terzake. Ze vindt dat De Wever eindelijk in zijn kaarten moet laten kijken. Die reageert voorlopig niet en benadrukt dat er "in discretie voortgewerkt wordt". (ARA/IVDE)