Rutten: "Dit is de Real-Barça van België" 23 februari 2019

00u00 0

Ondanks - of liever: net als gevolg van - de 4-0-pandoering in Salzburg: Fred Rutten is op zijn hoede voor Club Brugge. "Ik weet hoe dat gaat: na een ontgoocheling zijn spelers altijd 200 procent gemotiveerd. Brugge zal met het mes tussen de tanden spelen." Dat Club sinds 1998 niet meer in het Constant Vanden Stockstadion kon winnen in de competitie is voor Rutten geen garantie op succes. "Want het verleden helpt ons niet winnen. (grappend) Stel je voor dat ik de eerste ben in meer dan twintig jaar die verliest van Club... Ik zal de komende nachten niet slapen. (weer serieus) We gaan in elk geval van onze eigen sterkte uit. 'Wij zijn Anderlecht', toch? Dit is de Real Madrid-Barcelona van het Belgische voetbal. Ik kijk ernaar uit." (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN