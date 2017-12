Rutten: "De Wever gooit regeerakkoord in vuilnisbak" 00u00 0

"Bart De Wever gooit het regeerakkoord in de vuilnisbak." Zo reageerde Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten gisteren op de aankondiging van De Wever dat N-VA het debat over de kernuitstap wil uitstellen tot de verkiezingscampagne van 2019. Daarmee doorboorde hij de facto het interfederaal energiepact, waarvan premier Michel eerder zei dat hij het door niemand zal laten torpederen. Maar Rutten is niet onder de indruk. "We hebben in de Kamer een wet goedgekeurd waarin we voor elke kerncentrale een sluitingsdatum hebben vastgelegd. De Wever heeft toen ook op het groene knopje geduwd. Als hij die wet wil veranderen, zal hij opnieuw een meerderheid moeten vinden, en volgens mij staat de N-VA alleen." (DDW)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee