Rutten charmeert 11 januari 2019

Business as usual, gisteren in Pinatar. Ryota Morioka, genezen na ziekte, was gisteren weer present. Het was zijn eerste oefensessie onder Fred Rutten, die ook mee een balletje trapte (rechts met 'verloren zoon' Kara). Sebastiaan Bornauw ging voortijdig naar binnen.

