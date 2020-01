Exclusief voor abonnees Rutten: "Blauwe familie blijft samen" 21 januari 2020

Open Vld en MR zijn één en ondeelbaar. Dat was de boodschap van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten, gisteravond op de nieuwjaarsreceptie van haar partij. Nu N-VA en PS weer rond de tafel zitten, bestaat het risico dat de twee samen in een paars-gele regering belanden, en dat Open Vld - op vraag van de PS - ingeruild wordt voor CD&V. Geen sprake van, volgens Rutten. "Samen met onze vrienden van de MR werken we aan een beter land voor alle Belgen. Zonder blokkeringen, splitsing of stilstand. L'union fait la force."

