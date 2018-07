Rutte zegt 'no' tegen Trump 04 juli 2018

Nederlanders houden niet van 'geouwehoer', dat weet Donald Trump sinds gisteren ook. De Amerikaanse president had een ontmoeting met de Nederlandse premier Mark Rutte, onder meer over het nakende Amerikaans-Europese handelsoverleg. Trump kondigde aan dicht bij een paar "eerlijke" deals te staan. "En als er geen akkoord met de EU komt, kan dat ook positief zijn", haalde hij zijn schouders op. Rutte liet dat 'fake news' niet zomaar passeren en zette Trump op zijn plaats. "Nee, dan zal het niét positief zijn. We moeten tot een oplossing komen", repliceerde de premier. Plots werd er niet meer zo geglimlacht voor de foto. (ARA)

