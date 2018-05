Rutte, Macron en May betuigen hun medeleven 30 mei 2018

De Franse president Emmanuel Macron, de Nederlandse premier Mark Rutte en zijn Britse collega Theresa May hebben hun medeleven betuigd met de slachtoffers van de schietpartij in Luik. "Frankrijk is solidair met het Belgische volk na die vreselijke aanval", zei Macron. "Het is ongetwijfeld te vroeg om iets te zeggen, maar ik wil hier mijn medeleven en solidariteit uitdrukken met onze Belgische buren." "Zojuist mijn medeleven overgebracht aan Charles Michel", zei de Nederlandse premier Rutte op Twitter. De Nederlandse en Belgische regeringen hadden gisteren een vergadering gepland in Brussel, maar die is door de omstandigheden uitgesteld. De Britse premier Theresa May spreekt op Twitter van een "laffe aanval in België". De Spaanse eerste minister Mariano Rajoy stuurde premier Michel een rouwtelegram.

