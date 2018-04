Ruth en Koen herbeleven beginjaren VTM in 'Studio Tarara' 27 april 2018

VTM viert volgend jaar zijn dertigjarig bestaan. Tim Van Aelst, de man achter successen als 'Wat Als?', 'Benidorm Bastards' en 'Safety First' mocht zich daarom uitleven met 'Studio Tarara', een tragikomische fictiereeks over de beginjaren van de zender. De opnames zijn zopas gestart. Ruth Beeckmans en Koen de Graeve nemen de hoofdrollen op zich en worden bijgestaan door onder anderen Geert Van Rampelbergh en Peter Van den Begin. Koen speelt Ricky, verslaafd aan drank en drugs. Ruth is Sandra, verslaafd aan seks. "'Studio Tarara' is uiteraard een fictieve sketchshow, maar wel herkenbaar", zegt Van Aelst. "Want we nemen de kijkers mee terug naar de gouden beginjaren van VTM, met 'Rad van Fortuin en 'Tien om te Zien'. De comedy zit in de sketchshow, de tragedie en fictie in de verhalen backstage." (MC)

