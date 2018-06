Rustige zondag... en straks stormloop op Zara 11 juni 2018

Dames, wacht niet langer op uw prins op het witte paard. Als u zich een echte prinses wil voelen, hoeft u zich enkel en alleen naar Zara te reppen. Kate Middleton, hertogin van Cambridge, spendeerde samen met haar man, zoon George en dochter Charlotte haar zondagmiddag op een polowedstrijd voor het goede doel. Niet alleen haar strakke verschijning - pas anderhalve maand na de geboorte van zoontje Louis - viel op. Fashionista's merkten ook op dat Kate een kleedje van 49,95 euro uit Zara droeg, eentje dat ook in de Belgische winkels hangt. Kate hult zich niet voor het eerst in kleding van Zara, met als gevolg dat het stuk altijd binnen de kortste keren uitverkocht is. Zeg dus niet dat we u niet gewaarschuwd hebben, als het laatste blauw-wit gestreepte zomerjurkje voor uw ogen over de toonbank gaat.

