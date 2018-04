Rustige lentedag HET WEER 11 april 2018

00u00 0

We komen uit een wisselvallige nacht en ook tijdens de ochtend is het op verschillende plaatsen nog betrokken. Vooral in het noorden en oosten van het land kan het nog wat regenen. In de Ardennen is het al meteen zonnig en droog en vanuit die richting zal het ook in Vlaanderen opentrekken. In de namiddag wordt het dan overal zonnig, al zullen ze daar in het noordwesten het langst op moeten wachten. De maxima liggen rond 18 of 19 graden. Aan zee en op de hogere reliëfs wordt het 15 of 16 graden. Er staat een meestal zwakke oostenwind.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Vlaanderen

Ardennen

weer