Rustige eerste werkdag, Courtois waant zich Flandrien 13 november 2018

00u00 0

De Rode Duivels trainden gisteren een eerste keer in aanloop naar de confrontaties met IJsland en Zwitserland. Dat deden ze, 21 spelers in totaal, in de overdekte trainingshal in Tubeke. De pers kreeg enkel de opwarming te zien. Die bestond uit wat rek-en strekoefeningen voor één deel van de groep, de anderen sprongen op de spinningfiets, Courtois waande zich even een flandrien. Vier jongens ontbraken: Chadli (ribben), Lukaku (hamstring), Carrasco (onderweg uit China) en Eden Hazard (rug). De eerste 48 uur worden de spelers geobserveerd en behandeld, pas nadien valt de beslissing over hun inzetbaarheid. (KDZ)

