Rustige dag? Dan is Efteling goedkoper

Vanaf februari volgend jaar bepaalt het aantal bezoekers de prijs van een dagje Efteling. Zo kost een ticket op rustige dagen 38 euro, op drukke dagen betaal je 45 euro. Zo hoopt het pretpark zijn bezoekersaantallen beter te spreiden. "We stimuleren bezoekers in rustigere periodes naar de Efteling te komen - meer verspreid dus - zodat er minder drukke dagen zijn", laat het Nederlandse pretpark weten. Nu kost een ticket nog 40 euro op normale dagen en 42 euro in het hoogseizoen. Online betaal je 2 euro minder. Het pretpark bepaalt op voorhand voor een heel jaar welke dagen 'rustig' of 'druk' zijn. En dat verandert niet meer op de dag zelf, ook niet als veel mensen last minute toch nog besluiten op een 'rustige dag' te gaan.

