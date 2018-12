Rustige aanloop naar tweede duel 01 december 2018

Geen geblesseerden of zieken bij de Red Lions, die gisteren rustig naar het tweede pouleduel tegen thuisland India toeleefden. De spelers genoten van een vrije dag in het hotel. Vandaag volgt dan de briefing voor de wedstrijd van zondag. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor videoanaliste Emily Calderon. De Indiërs speelden het voorbije jaar 45 wedstrijden en die beelden worden straks grondig geanalyseerd. De efficiëntie op strafcorner kan tegen India wel eens bepalend zijn. Daarin scoorden de Lions met 0 op 7 tegen Canada niet goed. "Maar het toernooi is nog lang, alle varianten lieten we nog niet zien", relativeerde Loïck Luypaert.

