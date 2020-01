Exclusief voor abonnees Rustig winterweer HET WEER 21 januari 2020

00u00 0

Vandaag wordt het in eerste instantie grijs en nevelig. Ten zuiden van Samber en Maas zijn er al snel opklaringen. Die breiden zich in de namiddag verder uit naar het noordwesten. De zon komt er dus steeds meer door in de loop van de namiddag, maar hier en daar blijft het toch grijs tot de avond. De maxima liggen rond 5 graden. In de hoge Ardennen blijft het kwik rond 2 graden liggen. De wind waait zwak uit het zuiden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Ardennen

weer

Maas

Samber