Rustig weer

11 augustus 2018

Vandaag is de zon flink aanwezig in de ochtend, maar later komen er enkele wolkenvelden opzetten. Het blijft evenwel overwegend droog en de zon is steeds geregeld van de partij. Na een koele start van de dag duwt de zon het kwik richting 22 graden. In de Kempen is een graadje meer mogelijk. Er staat een matig briesje uit een westelijke sector, die het bij momenten fris laat aanvoelen. Aan zee is de meeste zon, maar daar stagneert het kwik op 20 graden.

