Rustig en zonnig 16 februari 2018

Vandaag starten we overal met uitermate zonnig weer, maar wel koud. De voorbije nacht heeft het overal nog lichtjes gevroren aan de grond. Overdag komen we uit op maxima van 8 of 9 graden. In de loop van de dag komt er wat sluierbewolking opzetten, maar de zon kan hier nog steeds vlot doorschijnen. Er staat een zwakke zuidwestenwind. Vanavond eerst nog licht bewolkt, maar de bewolking neemt geleidelijk toe. Ten zuiden van Samber en Maas kan er weer een paar centimeter lichte sneeuw vallen. In Vlaanderen blijft het wel overal droog. De minima liggen tussen -4 graden in de HogeVenen en -2 tot 0 graden in Vlaanderen.

