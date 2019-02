Rustig en droog HET WEER 13 februari 2019

Deze ochtend is er nog lichte grondvorst, vooral dieper in het binnenland. Maar de dag begint meteen vrij zonnig, met enkel lokaal nog wat nevel. De nevel verdwijnt vrij vlug en de rest van de dag blijft het zonnig. De enkele wolkenvelden die er zijn, hinderen de zon niet al te veel. Er staat een zwakke wind uit het zuidwesten en de maxima komen uit op gemiddeld 9 of 10 graden. In de Ardennen haalt het kwik een graad of 6 en verdwijnt het laatste restje sneeuw.

