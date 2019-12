Exclusief voor abonnees Rustig en bewolkt HET WEER 03 december 2019

Vandaag wordt een rustige dag. Er staat weinig wind en die kiest niet echt een richting, waardoor de meeste lage wolken ook moeilijk kunnen optrekken. Er hangt zowat de hele dag veel bewolking in het Vlaamse binnenland, aan zee is het tijdelijk wat zonniger. Het blijft wel droog. Tegen de avond begint het op te klaren vanuit Luxemburg. De maxima liggen tussen 6 en 8 graden, in de Ardennen tussen 3 en 6 graden.

