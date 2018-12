Rusthuisbewoners geëvacueerd door brandende bestelwagen 04 december 2018

Aan rusthuis Vinckenbosch in Kermt, bij Hasselt, is gisteren een bestelwagen vol chemische poetsproducten in brand gevlogen. De bestuurder rook rond 14 uur plots een vreemde geur zijn wagen. Hij sloeg meteen alarm bij de hulpdiensten. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de bestelwagen op de parking al in brand. De vlammen waren ook al overgeslagen naar een Mercedes die ernaast geparkeerd stond. Uit voorzorg werden de bewoners van rusthuis Vinckenbosch verzameld in een centrale eetzaal. Uiteindelijk kregen de brandweerlui de vlammen snel onder controle. Beide wagens zijn wel rijp voor de schroothoop. Alle bewoners konden rond 14.30 uur terugkeren naar hun kamer.

