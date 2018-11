Rusthuis krijgt 3.008 wenskaarten na weddenschap 24 november 2018

00u00 0

Een weddenschap in het kader van de seniorenweek is in het rusthuis Ons Zomerheem in Zomergem uit de hand gelopen. De bewoners deden een oproep in de hoop duizend wenskaarten te ontvangen. Het zijn er uiteindelijk 3.008 geworden.