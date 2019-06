Exclusief voor abonnees Rusthuis installeert 200 zonnepanelen 26 juni 2019

Het woonzorgcentrum Huize Sint-Jozef in Ieper plaatst een 200-tal zonnepanelen op zijn gebouw Hove. "We investeren in duurzame energie", klinkt het bij de directie. Vorige week zijn de werkzaamheden gestart om op het eerste gedeelte van het dak van het gebouw Hove zonnepanelen te installeren. "Goed voor elektriciteit voor zo'n vijftien doorsnee huishoudens of een vierde van ons verbruik. Hiermee vermindert onze ecologische voetafdruk met 11.370 kilo CO2", zegt Helen Connerty, stafmedewerker psychosociale zorg. (CMW)