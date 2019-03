Exclusief voor abonnees Rusthuis failliet: 20 bewoners moeten tegen vrijdag weg 26 maart 2019

00u00 0

Het rusthuis Anemoon in Grimbergen is failliet. Het personeel houdt de boel nog tot vrijdag draaiende, voor de 20 bewoners. "De situatie is schrijnend", zegt hoofdverpleegkundige Marina Delvoye. De bewoners zijn er het hart van in. "De zaakvoerders hebben gewerkt om hun zakken te vullen, niet omdat ze ook maar een beetje met ons inzaten", zegt Margaretha Foncé (89). Intussen is voor alle bewoners een oplossing gevonden. (DBS)