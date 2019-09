Exclusief voor abonnees Rust voor Lukaku eindigt aan de rust 30 september 2019

De rust met het oog op de D-week met Barcelona en Juventus eindigde vroeger dan verwacht. De rode kaart van doelpuntenmaker Alexis Sánchez voor de pauze doorkruiste de plannen van Antonio Conte. Enter Romelu Lukaku dus in de tweede helft tegen Sampdoria. Met tien man speelde hij zijn rol als aanspeelpunt. In het slot liet hij de 1-4 nog liggen - op het uur zat Inter op rozen. De perfecte start voor Inter. Het kan met vertrouwen naar Camp Nou, woensdag. Zondag staat op San Siro de topper tegen Juve geprogrammeerd. De tweede grote afspraak van het seizoen. Teamspeler Lukaku juichte overigens uitbundig bij het doelpunt van maatje en concurrent Sánchez. Beide bannelingen van United konden het in Engeland al goed met mekaar vinden. (KTH)

