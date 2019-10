Exclusief voor abonnees Rust voor David? 19 oktober 2019

Jonathan David speelde slechts 60 minuten voor Canada, maar hij vloog wel 12.000 km, komt uit een andere tijdszone én hij trainde enkel gisterochtend met de groep. David is nog maar 19, kende door een druk programma geen ideale voorbereiding en toonde de voorbije weken wat verval. De kans lijkt reëel dat Thorup hem wat rust gunt met het oog op Wolfsburg. "Jonathan is fit", zegt Thorup. "Hij is veel vlieguren gewend en lijkt klaar voor de belangrijke periode die eraan komt. Maar er zullen momenten komen waarop we moeten wisselen. Ik zag ook dat het niveau van Jonathan wat zakte in de laatste matchen. Maar ik luister ook naar hem, niemand kent zijn lichaam zo goed als hij." (RN)