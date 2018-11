Rust in vrede? Niet voor 118 overledenen in 2017 21 november 2018

00u00 0

Het aantal grafschennissen blijft stabiel. Vorig jaar registreerde de politie 118 feiten waarbij een graf beschadigd werd. Dat is evenveel als een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers die Kamerlid Koenraad Degroote (N-VA) opvroeg bij binnenlandminister Jan Jambon (N-VA). De meeste gevallen worden gemeld in West-Vlaanderen met 33 aangiftes. De aanwezigheid van een groot aantal oorlogsgraven is hiervan de verklaring. Op plaats twee komt Oost-Vlaanderen (27), gevolgd door Antwerpen (20), Limburg (16) en Vlaams-Brabant (9). In totaal werden in het hele land elf verdachten van grafschennis geïdentificeerd. Dat is ook evenveel als een jaar eerder. (PhG)