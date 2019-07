Exclusief voor abonnees Russische spits Komlichenko op de radar 15 juli 2019

AA Gent denkt nog aan offensieve versterking. Eén van de pistes is daarbij die van Nikolai Komlichenko, een 24-jarige spits van het Tsjechische Mlada Boleslav. De 1m90 grote Rus is afkomstig van Krasnodar, maar hij toonde het voorbije seizoen zijn kwaliteiten bij Mlada Boleslav. Bij de nummer zeven uit de Tsjechische competitie maakte hij 24 goals in 27 wedstrijden, een aantal penalty's inbegrepen. Gent volgt Komlichenko al langer, maar de vraagprijs van Mlada Boleslav, waar de Rus nog tot 2022 onder contract ligt, is momenteel nog te hoog voor de Buffalo's. (RN)