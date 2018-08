Russische spionne werkte 10 jaar op Amerikaanse ambassade 04 augustus 2018

00u00 0

De Amerikaanse ambassade in Moskou is zeker tien jaar lang geïnfiltreerd door een Russische spionne, meldt de Britse krant 'The Guardian'. De vrouw, die door de Amerikaanse geheime dienst werd aangenomen, had toegang tot zeer vertrouwelijk materiaal, zoals het dagprogramma van de president. Twee jaar geleden al werd een onderzoek gestart naar de vrouw. Pas vorige zomer werd ze ontslagen. Dat dat zo laat gebeurde, was vermoedelijk om imagoschade te vermijden. Tegelijk met de spionne werden 750 andere veiligheidsmensen ontslagen, nadat de VS strenge maatregelen tegen Rusland had genomen. "Maar de schade was al geleden", zegt een bron in 'The Guardian'. "Er is geen onderzoek gedaan om te zien of ze andere spionnen heeft aangeworven. Enkel een intensief onderzoek door een onafhankelijk instituut kan de schade die ze heeft aangericht in kaart brengen." In een reactie minimaliseren de Amerikanen de rol en het ontslag van de vrouw, maar de geheime dienst ontkent niet dat ze als een potentiële mol wordt gezien.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN