Russische roulette met chips 24 februari 2018

00u00 0

Het principe van Russische roulette? Slechts één kogel in de cilinder en dus een kans van 1 op 6 dat dit 'spel' niet zo goed afloopt met je hoofd én leven. Gelukkig zijn de nieuwe Doritos Roulette-chips daar slechts zeer losjes op gebaseerd. Hoewel... het is toch de eerste keer dat we een gemeende waarschuwing op de verpakking zien: 'Sommige chips zijn extreem pittig, was je handen dus grondig na gebruik. Niet aanbevolen voor jonge kinderen'. Het merendeel aan knabbels in deze verpakking mag dan de 'nacho cheese'-smaak hebben, bij elk handvol is één exemplaar wel zo spicy dat je er tranen van in de ogen krijgt. Alleen voor de durvers met vuurvaste smaakpapillen. Prijs Doritos Roulette: 1,75 euro per zak van 170 gram. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN