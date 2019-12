Exclusief voor abonnees Russische oppositieleider Navalni weer even opgepakt 27 december 2019

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni heeft gisteren een korte tijd vastgezeten. Hij werd meegenomen toen de autoriteiten een huiszoeking deden bij het kantoor van de anticorruptiestichting FBK in Moskou, die door Navalni is opgericht. Even tevoren had de opposant een video verspreid waarin te zien is hoe de deur daar met een boor en een elektrische zaag werd geforceerd. Een woordvoerster van de stichting vertelde dat de criticus van president Vladimir Poetin zich zonder verzet liet meevoeren en kort nadien weer vrijgelaten werd. Het is niet bekend wat de beschuldigingen waren.

