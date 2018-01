Russische atleten plots ziek bij aankomst dopingcontroleurs 00u00 0

Hebben Russische atleten hun lesje nog niet geleerd nadat hun land van de Winterspelen is gebannen? Gisteren verdwenen tijdens een regionale meeting in het Siberische Irkutsk plots 36 atleten toen dopingcontroleurs van het Russische antidopingagentschap (RUSADA) onaangekondigd opdaagden. Ineens waren de atleten te ziek om mee te doen. Dmitry Shlyakhtin, voorzitter van de Russische atletiekfederatie, zei "niet verrast" te zijn door de spontane epidimie. "We sturen geregeld controleurs naar regionale competities omdat we weten dat er op dat niveau veel problemen zijn. Ons vermoeden dat niet alle regio's clean zijn is nog toegenomen." Het gaat om elf senioren en 25 atleten onder 23 jaar. Hun namen zijn doorgegeven aan RUSADA. (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over sport

RUSADA