Russisch antidoping-agentschap blijft geschorst 18 mei 2018

00u00 0

Het Russische antidopingagentschap (RUSADA) blijft geschorst. Olivier Niggli, directeur van het Wereldantidopingagentschap (WADA), zei dat er niets veranderd was aan de situatie en dat RUSADA nog steeds niet voldoet aan twee belangrijke voorwaarden. In november 2015 verloor RUSADA zijn accreditatie nadat een staatsgeorganiseerd dopingsysteem in Rusland aan het licht kwam.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN